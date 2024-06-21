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جوتيريش: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة

07:05 م الجمعة 21 يونيو 2024

أنطونيو جوتيريش

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وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن شعوب العالم لا يمكن أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنه على جميع الأطراف الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بلبنان، موضحا أنه لا يوجد حل عسكري للأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتابع جوتيريش، أن وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار هو الحل الوحيد للأزمة الحالية، مشيرا إلى أننا نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وأكمل الأمين العام، أن عديد من الأرواح فُقدت على جانبي الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وعشرات الآلاف من الأشخاص نزحوا، مضيفا أن إسرائيل لا تسمح بدخول أصحاب القبعات الزرقاء لمرافقة قوافل المساعدات في غزة.

وأوضح، أن العالم يجب أن يقول بصوت عال وواضح إن التهدئة الفورية في غزة ليست ممكنة فحسب، بل إنها ضرورية، قائلا: "نواصل الضغط لوقف إطلاق النار فورا في غزة والإفراج غير المشروط عن الأسرى وإيجاد مسار لحل الدولتين".

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الحدود اللبنانية الإسرائيلية وقف لإطلاق النار إطلاق سراح الأسرى الخط الأزرق طوفان الأقصى
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