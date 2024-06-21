وزيرة التعليم الألمانية بصدد المثول أمام البرلمان على خلفية جدل مثار

(د ب أ)

من المقرر أن تمثل وزيرة التعليم الألمانية، بيتينا شتارك - فاتسينجر، أمام لجنة التعليم بالبرلمان الأسبوع القادم، حيث من المتوقع أن تخضع لاستجواب من جانب المعارضة جراء قيام وزارتها بمحاولات واضحة لمعاقبة أكاديميين جراء انتقاداتهم العلنية.

وتعرض قادة وزارة التعليم لانتقادات جراء رد الوزارة على رسالة مفتوحة وقعها أكاديميون في برلين تنتقد الاستعانة بقوة شرطة لإبعاد متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين من جامعة برلين الحرة.

وانتقدت ستارك فاتسينجر الأكاديميين الذين وقعوا على الرسالة بعبارات قاسية ومثيرة للجدل.

لكن رسائل بريد إلكتروني مسربة من داخل وزارتها كشفت في وقت لاحق أن مسؤولا رفيع المستوى طلب بحث توجيه اتهامات جنائية محتملة بخصوص الرسالة المفتوحة - وما إذا كان بإمكان الوزارة قطع تمويل أبحاث يشارك فيها هؤلاء الأكاديميون جراء ذلك.

وأثارت هذه المعلومات التي جرى الكشف عنها جدلا عاما واسعا، حيث وصفها عدد من المنتقدين وآلاف من موظفي الجامعة بأنها تمثل هجوما على الحرية الأكاديمية ومحاولة واضحة لإسكات حرية التعبير.

وعزلت شتارك فاتسينجر كبير نوابها بالوزارة، الذي بادر بطلب بحث توجيه اتهامات جنائية بخصوص الرسالة المفتوحة، لكنها نفت أن تكون قد شاركت في طلب إجراء مثل هذا البحث.

وواصل بعض المشرعين المعارضين من كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطى / الاتحاد المسيحى الاجتماعي المحافظة الضغط بشأن هذه المسألة والمطالبة بمزيد من التوضيح.

وقالت متحدثة باسم وزارة التعليم، اليوم الجمعة إن شتارك فاتسينجر ستمثل أمام لجنة التعليم يوم الأربعاء القادم.