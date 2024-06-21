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BBC

حماس ترحب باعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية

02:22 م الجمعة 21 يونيو 2024

حركة حماس

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وكالات

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرت القرار خطوة مهمة على طريق تثبيت الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان لها "نرحب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان جمهورية أرمينيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، ونعتبره خطوةً إضافية ومهمة على طريق تثبيت الاعتراف الدولي بحقوق شعبنا، وتطلعاته في إنهاء الاحتلال الصهيوني النازي لأرضه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس".

وأضافت "نجدد دعوتنا لدول العالم إلى اتخاذ خطواتٍ مماثلة بما يدعم نضال شعبنا ضد الاحتلال، ويعزل الكيان الصهيوني المجرم المستمر في ارتكاب جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني".

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