قطر: وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد

وكالات

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، أن وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات، ونحن نعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأضاف وزير الخارجية القطري، "نعول على شركائنا لممارسة كل أشكال الضغط لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية، ونرحب بانضمام إسبانيا لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية".

وأكد رفض بلاده ازدواجية المعايير وسيادة القانون يجب أن تطبق على الجميع، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع ولا ينبغي أن يكون أي أحد فوق القانون.

وقال إن اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية ومهمة جدا، ورسالة مهمة برفض التعامل بالمعايير المزدوجة، مؤكدًا ضرورة أن تقوم الدول بخطوات لدعم حل الدولتين.

وأوضح أنه من ردود حماس على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبين وجود بعض الفجوات بين الرد وما تم تقديمه، موضحًا أن قطر تحاول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بأسرع وقت ممكن.