مسؤولة أممية في لبنان تدعو إلى وقف تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق

بيروت- (د ب أ)

دعت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، بعد لقائها اليوم الخميس رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو وزيارتها الخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان، إلى وقف تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق والالتزام بحلول مستدامة تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وقالت بلاسخارت بعد زيارتها الخطّ الأزرق: "تهدف جهودنا المشتركة إلى استعادة الاستقرار على طول الخط الأزرق بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر من تبادل إطلاق النار الكثيف الذي أدّى إلى تعطيل حياة عشرات الآلاف على كلا الجانبين. من الضروري لجميع الأطراف وقف تبادل إطلاق النار والالتزام بحلول مستدامة تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 ."

وأشادت "بقيادة اليونيفيل وتفاني حفظة السلام التابعين لها، المتواجدين دائماً على الأرض ويواصلون دوريّاتهم في منطقة جنوب نهر الليطاني رغم الظروف الصعبة والخطيرة."

من جهته قال الجنرال لاثارو "رغم التحديات الحالية، ستواصل قوات حفظ السلام دعم تنفيذ القرار 1701 على الأرض، والتواصل مع كلا الطرفين من خلال آليات التنسيق والارتباط لدينا، سنواصل العمل عن كثب مع المنسّقة الخاصّة للحثّ على خفض التصعيد واتّخاذ خطوات نحو حلّ سياسي ودبلوماسي دائم."

وأكّد المسؤولان الأمميان، بحسب بيان أن " الطرفين يمكنهما اختيار المفاوضات والسلام" كما أكدا على "التزام الأمم المتحدة بالتواصل مع جميع الأطراف والشركاء الدوليين لاستعادة السلام والأمن".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.