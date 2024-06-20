الولايات المتحدة تمنح الأولوية لأوكرانيا وتؤجل الإمدادات العسكرية للدول الأخرى

واشنطن- (د ب أ)

تعتزم الحكومة الأمريكية تأجيل إرسال بعض المعدات العسكرية لدول أخرى كي تمنح الأولوية لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي اليوم الخميس إنه في ظل الاحتياجات الملحة لأوكرانيا، اتخذت الحكومة الأمريكية قرارا "صعبا لكنه ضروري" بتأجيل بعض مبيعات أسلحة معينة لدول أخرى، وخاصة أنظمة صواريخ "باتريوت" و "ناسامز" الدفاعية.

وأوضح أن هذه الأسلحة يجب أن تذهب بدلا من ذلك إلى أوكرانيا، التي تحتاج قواتها المسلحة لإمكانيات دفاع جوي بصفة عاجلة.

وأشار كيربي إلى أنه تم إخطار الدول المعنية، لكنه لم يذكر هذه الدول،مضيفًا أن الجميع سيحصل على ما طلبه لكن بعد الوقت المخطط في الأساس بقدر بسيط.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن هذا القرار أولا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أيام قليلة على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا.