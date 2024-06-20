القسام تعلن عن كمين ثان وتدمير دبابة للاحتلال ومقتل طاقمها برفح

وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن مقاتليها نفذوا كمينًا وتمكنوا من تدمير دبابة إسرائيلية وقتل طاقمها برفح.

وقالت القسام، "تمكن مجاهدونا من إعداد كمين محكم لقوة صهيونية مدرعة، وتجهيز لغم خاص بقوة تفجيرية كبيرة زُرع تحت طريق مرورها، بعد عمليات رصد استمرت لعدة أيام في شارع البحر جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح".

وأضافت أنه "عند مرور القوة في الدقائق الأولى من صباح هذا اليوم وتموضع دبابة "ميركافا" فوق اللغم، قام المجاهدون بتفجيره بها، مما أدى لتدميرها -بشكل كامل- وقتل طاقمها واستمرت عمليات إجلاء أشلاء الجنود القتلى وحطام الدبابة عدة ساعات".

وفيما سبق قالت كتائب "القسام"، إنها "استهدفت دبابتي (ميركافا) تابعتين للاحتلال بقذائف (الياسين 105) في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

وأضافت في بيان مقتضب اليوم الخميس، أنه "بعد استهداف الدبابتين فر طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهم مقاتلو الكتائب وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر".

وكانت "القسام" أعلنت، مساء أمس الأربعاء "إطلاق طائرة زواري الانتحارية تجاه قوات الاحتلال في مستوطنة حوليت، قرب غلاف غزة".

كما أعلنت أنها قصفت قوات الاحتلال المتوغلة جنوب شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ومنذ الـ7 من أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.