سي إن إن: إسرائيل تتخوف من تعرض القبة الحديدية لهجوم واسع من حزب الله

وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن إسرائيل أبلغت واشنطن بتخطيطها لنقل موارد إلى الشمال استعدادا لهجوم محتمل ضد حزب الله اللبناني.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون، أن تداعيات الحرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله، وستكون مدمرة.

ولفت المسؤولون إلى أن احتمال حرب بين إسرائيل وحزب الله يتزايد مع تلاشي فرص التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

وأبلغت إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن تعرض القبة الحديدية لهجمات واسعة النطاق من حزب الله، بحسب ما قاله المسؤولون الأمريكيون.

كما أوضحوا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أخبر أحد نظرائه العرب في جولته الأخيرة بالمنطقة أن إسرائيل تبدو عازمة على التوغل في لبنان، وأن المسؤول العربي أبلغ بلينكن أن حزب الله لن يوقف هجماته على إسرائيل حتى تتوقف العمليات في غزة.

وتعتبر القبة الحديدية أساسية للدفاع عن إسرائيل، وقد أنفقت الحكومة الأمريكية أكثر من 2.9 مليار دولار على البرنامج، وفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن النظام حقق نسبة نجاح بلغت 95.6% خلال إطلاق الصواريخ من قبل حركة الجهاد الإسلامي العام الماضي، لذا إذا تغلب حزب الله على الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية، فإنه سيخاطر بحياة العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، وفقًا لشبكة CNN.