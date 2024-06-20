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السلطات الإيطالية: العثور على 9 جثث أخرى قبالة الساحل الجنوبي بعد انقلاب قارب مهاجرين

07:58 م الخميس 20 يونيو 2024

خفر السواحل الإيطالي

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روما- (د ب أ)

عثر خفر السواحل الإيطالي على تسع جثث أخرى قبالة الساحل الإيطالي بعد انقلاب قارب يقل عشرات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وانتشل خفر السواحل الإيطالي الجثث من المياه /حوالي 100 كيلومتر من البر الرئيسي/ حسبما ذكرت السلطات اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات المؤكدة إلى 17. وتخشي السلطات من بقاء ما يقرب على 40 جثة في البحر.

وأبحر القارب من تركيا لكنه انقلب قبالة ساحل منطقة كالابريا جنوبي إيطاليا مساء الاثنين الماضي.

وتم إنقاذ 11 شخصا فقط، وانتشلت سفينة تجارية الناجين بعدما كان القارب نصف غارق. وتم نقلهم إلى الميناء بمدينة روكيلا إيونكا بمنطقة كالابريا.

وأحصت وزارة الداخلية في روما ما يربو على 23 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب العام الجاري. وبلغ العدد في نفس الوقت من العام الماضي نحو 56 ألف شخص.

انقلاب قارب خفر السواحل الإيطالي روما الهجرة غير الشرعية
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