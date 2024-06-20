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الاحتلال يفرج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

07:42 م الخميس 20 يونيو 2024

الدكتور عزيز دويك

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وكالات

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بعد اعتقاله فجر اليوم.

وفيما سبق اعتقلت قوات الاحتلال، عزيز الدويك رئيسَ المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعدما داهمت منزله في منطقة حي الجامعة بالخليل جنوب الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة، خلال مداهمة واقتحام المنزل.

وبثت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال الاحتلال عزيز الدويك- البالغ من العمر نحو 75 عامًا- والتنكيل به.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن الدويك قبل أقل من أسبوع بعد اعتقال إداري دام 8 شهر.

وتعرض الدويك لحملة تحريض واسعة عبر الإعلام الإسرائيلي، بعدما أجرى مقابلة على قناة الجزيرة، حيث تمت المطالبة بإعادة اعتقاله بعد حديثه في المقابلة عن الظروف السيئة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال.

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