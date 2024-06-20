السويد تقول إن روسيا تعرقل عمل شبكات أقمارها الاصطناعية

ستوكهولم- (د ب أ)

ذكرت السلطات السويدية أن روسيا وراء "التدخل الضار" الذي استهدف شبكات الأقمار الاصطناعية في البلاد الذي رصدته لأول مرة بعد أيام من انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في وقت سابق من العام الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وطلبت هيئة البريد والاتصالات السويدية من لجنة لوائح الراديو التابعة لاتحاد الاتصالات الدولي في جنيف مواجهة العراقيل الروسية في اجتماع، وفقا لخطاب صادر في الرابع من يونيو للوكالة الأممية.

وشكت هيئة البريد والاتصالات السويدية إلى روسيا من التدخل في 21 مارس بحسب الخطاب.

وكان ذلك بعد أسبوعين من انضمام البلاد لحلف الناتو، مما يعزز من وضع الحلف العسكري في بحر البلطيق.