عمدة إسطنبول: اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي "غير منصف"

اسطنبول- (د ب أ)

انتقد عمدة إسطنبول والسياسي التركي المعارض أكرم إمام أوغلو اتفاقا بشأن اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا خلال زيارة له إلى دوسلدورف اليوم الخميس.

وقال إمام أوغلو لرجال أعمال أتراك خلال حفل استقبال إن أوروبا تستخدم تركيا "كجدار" لمنع اللاجئين من الوصول إليها، و"لا يمكننا أن نلحق مثل هذا الظلم بأي دولة" وفقا لما ذكرته صحيفة جمهوريت التركية.

وكان إمام أوغلو يشير إلى اتفاق بشأن اللاجئين وقعه الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2016 وينص على اتخاذ تركيا إجراءات ضد الهجرة غير المصرح بها إلى الاتحاد الأوروبي، وأن اليونان يمكنها إعادة المهاجرين الذين وصلوا إليها بشكل غير قانوني في جزر بحر إيجه إلى تركيا.

وفي مقابل ذلك يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئا سوريا واحد من تركيا في مقابل كل سوري يتم إعادته، ويقدم الاتحاد الأوروبي أيضا دعما لتركيا تصل قيمته عدة مليارات من اليورو.

ويُنظر على نطاق واسع إلى هذا الاتفاق على أنه غير فعال.

وانتقد إمام أوغلو أيضا الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، قائلا إن تركيا أصبحت دولة يمكن إقناعها بمنع اللاجئين من السفر مقابل المال.

ويرى إمام أوغلو أنه يجب تحميل الحكومة التركية أيضا المسؤولية في هذا الصدد. وأضاف إن عدد سكان إسطنبول زاد بواقع 5ر2 مليون لاجئ خلال السنوات العشر الماضية.

وقال إن "هذا غير منصف للاجئين وغير منصف أيضا لسكان إسطنبول".

وذكر إمام أوغلو أن الحكومة تدعي أن عدد اللاجئين في اسطنبول أقل بكثير.