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BBC

بسبب زوجته.. استقالة رئيس الحملة الانتخابية لحزب المحافظين في بريطانيا

06:00 م الخميس 20 يونيو 2024

حزب المحافظين البريطاني (1)

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وكالات

استقال رئيس الحملة الانتخابية لحزب المحافظين البريطاني توني لي قبل أسبوعين على الانتخابات، بعد ثبوت تورط زوجته في مراهنات القمار.

وكانت لجنة المقامرة البريطانية قد كشفت عن مراهنات قام بها نواب عن حزب المحافظين بمن فيهم الحارس الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على موعد الانتخابات.

ويسمح وكلاء المراهنات البريطانيون بالمراهنة على السياسة خصوصا خلال فترة الانتخابات لكن الرهان بمعرفة داخلية مسبقة يعتبر جريمة.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعرب مايكل غوف أحد كبار المشرعين في حزب المحافظين البريطاني عن دهشته "لاستخدام معلومات داخلية للمراهنة على موعد الانتخابات البريطانية".

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