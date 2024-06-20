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سرايا القدس: دمرنا دبابة للاحتلال في رفح

05:52 م الخميس 20 يونيو 2024

سرايا القدس أرشيفية

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وكالات

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها استهدفت دبابة ودمرت أخرى في حي الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة.

كما قالت سرايا القدس، إنها تخوض "اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات والقذائف المضادة للدروع مع جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة وسط مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة.

وفيما سبق أكدت وزارة الصحة في القطاع، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 37 ألفا و431 شهيدًا و85 ألفا و653.

وحسب الصحة بغزة،" فإن الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال آخر 24 ساعة راح ضحيتها 35 شهيدا و130 مصابا.

من جانبة أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أن 6 جنود أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك مع حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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