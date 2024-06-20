حزب الله يؤكد مقتل مسؤول بارز في هجوم إسرائيلي بجنوب لبنان

بيروت - (د ب ا)

أكد حزب الله اليوم الخميس مقتل عضو الحزب فضل إبراهيم في هجوم إسرائيلي ، جاء ردا على قيام الحزب بإطلاق عشرات الصواريخ تجاه شمال إسرائيل.

وتمكنت مقاتلة إسرائيلية من قتل قائد عمليات حزب الله في منطقة جويا فضل إبراهيم في هجوم دقيق بمنطقة دير كيفا بجنوب لبنان، بحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الخميس

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن نجاح طائرة إسرائيلية أيضا في قتل عضو حزب الله اللبناني رمضان حمادة فى قرية دير كيفا بجنوب لبنان.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت اليوم الخميس أن حمادة تولى قيادة العمليات فى قطاع جويا، المسؤول عن التخطيط للهجمات الإرهابية وتنفيذها ضد إسرائيل، وقيادة العمليات البرية في المنطقة.

وفي الأشهر الأخيرة، ساهم حمادة في تعزيز وضع حزب الله في جنوب لبنان، والتركيز على تحسين القدرات القتالية البرية للحزب، بحسب الصحيفة.

وأشار المتحدث إلى أنه في ذات الوقت استهدفت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية منصة إطلاق صواريخ سطح/جو فى منطقة الريحان، وهي جزء من النظام الدفاعي لحزب الله، الذي يشكل تهديدا للطائرات الإسرائيلية العاملة فى المجال الجوي اللبناني.