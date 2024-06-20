الجيش الإسرائيلي: إصابة 6 جنود خلال يوم في غزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 6 من جنوده خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك قطاع غزة.

وكانت القناة السابعة الإسرائيلية الناطقة باسم المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة قد أعلنت قبل يومين ارتفاع عدد المعاقين في الجيش إلى أكثر من 70 ألفا لأول مرة، بينهم 8663 أصيبوا بعد بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت القناة أن "عدد الجنود المعاقين الذين يتلقون العلاج في أقسام إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع بلغ 70 ألفا لأول مرة بعد انضمام 8663 جريحا منذ 7 أكتوبر، والباقون من حروب سابقة".