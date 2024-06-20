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المقاومة تجهز على عدد من جنود الاحتلال برفح من مسافة صفر

05:34 م الخميس 20 يونيو 2024

المقاومة تجهز على عدد من جنود الاحتلال أرشيفية

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وكالات

قالت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إنها "استهدفت دبابتي (ميركافا) تابعتين للاحتلال بقذائف (الياسين 105) في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

وأضافت في بيان مقتضب اليوم الخميس، أنه "بعد استهداف الدبابتين فر طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهم مقاتلو الكتائب وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر".

وكانت "القسام" أعلنت، مساء أمس الأربعاء "إطلاق طائرة زواري الانتحارية تجاه قوات الاحتلال في مستوطنة حوليت، قرب غلاف غزة".

كما أعلنت أنها قصفت قوات الاحتلال المتوغلة جنوب شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ومنذ الـ7 من أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

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