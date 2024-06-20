كوريا الجنوبية: سنعيد النظر في توريد مساعدات الأسلحة إلى أوكرانيا

سول - (د ب أ)

قال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، تشانج هو جين، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن بلاده ستعيد النظر في مسألة توريد مساعدات الأسلحة إلى أوكرانيا، ردا على المعاهدة التي تم توقيعها بين كوريا الشمالية وروسيا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأن مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي أعرب عن بالغ قلقه وأدان المعاهدة التي تم توقيعها بين كوريا الشمالية وروسيا، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.

وقال إن "أي تعاون يساعد كوريا الشمالية - بشكل مباشر أو غير مباشر - على زيادة قوتها العسكرية، يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وقعا اتفاقية أمس الأربعاء، بشأن تبادل الدعم حال تعرض أي من الدولتين لهجوم من دولة ثالثة.

وتهدف اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة التي وقعها الرئيسان، إلى الارتقاء بالتعاون بين الدولتين إلى مستوى جديد.

وأكد كيم على أن تعاون البلدين في القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها من القضايا، هو تعاون سلمي يهدف إلى الدفاع عن مصالح الجانبين.