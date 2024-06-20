الخارجية اللبنانية: العلاقات بين لبنان وقبرص تستند إلى تاريخ حافل من التعاون الدبلوماسي

بيروت - (د ب أ)

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، أن العلاقات اللبنانية- القبرصية تستند إلى تاريخ حافل من التعاون الدبلوماسي.

وقالت ، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "يهم وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد مجدداً أن العلاقات اللبنانية- القبرصية تستند إلى تاريخ حافل من التعاون الدبلوماسي وأن التواصل والتشاور الثنائي قائم وبوتيرة مستمرة ودائمة على أعلى المستويات بين البلدين بهدف التباحث في القضايا ذات المصالح المشتركة".

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله هدد أمس الأربعاء بالتعامل مع قبرص كجزء من الحرب إذا أتاحت بنيتها التحتية للجيش الإسرائيلي في ضرب لبنان.

ورد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس على ذلك بالقول إن بلاده لا تشارك بأي شكل من الأشكال في نزاعات الحرب، مشيرا إلى أن "جمهورية قبرص جزء من الحل وليست جزءا من المشكلة".