بوتين يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع فيتنام

هانوي - (د ب ا)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية لبلاده مع فيتنام، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية، وذلك خلال مباحثات مع الرئيس الفيتنامي تو لام، في اليوم الأول من زيارته لهانوي.

ودعا الرئيس الروسي نظيره الفيتنامي إلى حضور الاحتفالات المقررة في موسكو العام المقبل لإحياء الذكرى الـ80 للانتصار على النازية الألمانية في الحرب العالمية الثانية، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء .

وأعلن بوتين، صباح اليوم ، أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام يعد ضمن أولويات روسيا، بحسب ما ذكرته وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء.

وجاءت تصريحات الرئيس بوتين في مستهل محادثاته مع نظيره الفيتنامي في قصر هانوي الرئاسي، حيث أكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير الحوار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث إن فيتنام أحد أعضائها الرئيسيين.

وأشار بوتين إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بشكل تدريجي مع فيتنام، قائلا: "في العام الماضي، ارتفع حجم التجارة بنسبة 8 %، وتعمل اللجنة الحكومية الدولية من كلا الجانبين بشكل وثيق على هذا الأمر، ويتم تسهيل نمو حجم التجارة بالطبع من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لعام 2015 بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام".

كما أعلن بوتين خلال لقائه مع رئيس وزراء فيتنام، فام مينه تشين، أن روسيا مستعدة لتوفير إمدادات مباشرة وطويلة الأمد من الهيدروكربونات، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، إلى فيتنام

وكان بوتين وصل إلى هانوي أمس الأربعاء قادما من بيونج يانج بعد زيارة لكوريا الشمالية استغرقت يوما واحدا.

يشار إلى أن بوتين زار فيتنام أربع مرات من قبل، في فبراير 2001، وفي نوفمبر 2006، وفي نوفمبر 2013 والرابعة في نوفمبر 2017.