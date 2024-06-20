أمريكا تطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل قانون إزالة الغابات

واشنطن - (د ب أ)

طلبت الولايات المتحدة من المفوضية الأوروبية تأجيل فرض حظر على استيراد الكاكاو والأخشاب والمنتجات الصحية التي قد يكون لها علاقة بعمليات إزالة الغابات، حسبما ذكرت صحيفة فانينشال تايمز البريطانية، نقلا عن خطاب أرسلته الإدارة الأمريكية بتاريخ 30 مايو الماضي.

وكتبت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو ووزير الزراعة توم فيلساك والممثلة التجارية كاثرين تاي، في الخطاب إن القانون يمثل "تحديات خطيرة".

وأضافوا: "ولذلك، نحث المفوضية الأوروبية على تأجيل تطبيق هذه اللائحة والتنفيذ اللاحق للجزاءات لحين معالجة التحديات الجوهرية".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أن المفوضية الأوروبية تسعى من خلال رؤيتها الجديدة إلى توفير الإمكانات لحصول دول الاتحاد الأوروبي على الأدوات اللازمة للانتقال إلى حماية الطبيعة، ورفع مستويات احترام المعايير البيئية في التكتل والعالم.

ووضعت المفوضية لائحة جديدة للحد من إزالة الغابات وتقول إن العالم فقد من عام 1990 إلى عام 2020، 420 مليون هكتار من الغابات، وهي مساحة أكبر من إجمالي مساحة الاتحاد الأوروبي.