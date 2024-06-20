اليابان تعرب عن قلقها العميق إزاء الاتفاق العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية

طوكيو - (د ب ا)

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي للصحفيين إن طوكيو" قلقة للغاية" إزاء تداعيات اتفاق عسكري يتعلق بالأمن الإقليمي بين روسيا وكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هاياشي القول إن اليابان تشعر بالقلق من أن روسيا لم تستبعد التعاون مع كوريا الشمالية بشأن التكنولوجيا العسكرية.

وأضاف أن هذا ربما يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وقعا اتفاقية، أمس الأربعاء، بشأن تبادل الدعم حال تعرض أي من الدولتين لهجوم من دولة ثالثة.

وتهدف اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة التي وقعها الرئيسان إلى الارتقاء بالتعاون بين الدولتين إلى مستوى جديد.

وأكد كيم على أن تعاون البلدين في القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها من القضايا، هو تعاون سلمي يهدف إلى الدفاع عن مصالح الجانبين.

وكشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن النص الكامل لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة .

وتنص المعاهدة على أنه "إذا وضع أحد الجانبين في حالات حرب بسبب غزو مسلح من دولة بمفردها أو عدة دول، يقدم الجانب الآخر المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات دون تأخير عن طريق تعبئة جميع الوسائل التي في حوزته تمشيا مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقوانين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والاتحاد الروسي"، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.