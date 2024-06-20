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مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

12:22 م الخميس 20 يونيو 2024

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القدس - (د ب أ)

أفاد تقرير فلسطيني بـ "اقتحام مستعمرين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن شهود عيان قولها إن "عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية".

ووفق الشهود، "فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية".

القدس فلسطين المسجد الأقصى
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