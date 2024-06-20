بيع طبعة أولى نادرة من كتاب "هاري بوتر" بأكثر من 45 ألف جنيه إسترليني

لندن - (د ب أ)

تم بيع طبعة أولى نادرة من كتاب "هاري بوتر" الشهير، بأكثر من 45 ألف جنيه إسترليني (57 ألفا و200 دولار) في مزاد علني، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الخميس.

وتم بيع النسخة الفريدة من رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" للكاتبة البريطانية جيه وهي واحدة من بين أول 500 نسخة تم طبعها في عام 1997 - أمس الأربعاء في إدنبرة، حيث تمت كتابة معظم أحداث الرواية.

وفي نهاية الامر تم بيع الرواية، التي كان من المتوقع أن تجني ما يتراوح بين 40 ألف و60 ألف جنيه إسترليني، مقابل 45 ألفا و201 جنيه إسترليني في دار مزادات "ليون آند تيرنبول".

وعند طرح الرواية في الاسواق في عام 1997، قام الناشرون بطبع عدد صغير فقط من النسخ بسبب عدم تأكدهم مما إذا كان الكتاب سيحظى بشعبية أم لا، حيث أنها كانت الاولى ضمن سلسلة الروايات الشهيرة.

وصارت سلسلة أعمال هاري بوتر، التي تتضمن سبعة كتب تم تحويلها إلى أفلام رائجة، واحدة من أكثر الكتب المحببة لدى الكثيرين حول العالم.