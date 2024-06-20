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BBC

استطلاع رأي: 15% من الإسرائيليين يفكرون بمغادرة إسرائيل

12:21 ص الخميس 20 يونيو 2024

جيش الأحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن استطلاع لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن 15% من المستطلعة آراؤهم يفكرون بمغادرة إسرائيل.

وكشف استطلاع لمعهد أبحاث الأمن القومي، أن ثقة الجمهور بانتصار جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب على جبهة الشمال مع حزب الله اللبناني تتراجع.

وأظهر الاستطلاع، أن 12% من الإسرائيليين فقط يعتقدون أن أهداف الحرب على غزة ستتحقق بشكل كامل، فيما يعتقد 36% من الإسرائيليين فقط أن نسبة قليلة من أهداف الحرب ستتحقق و10% يرون أنها لن تتحقق.

وأوضح الاستطلاع، أن 29% من الإسرائيليين فقط كانوا مستعدين لتشجيع أبنائهم على المشاركة في المعارك.

جيش الاحتلال الإسرائيلي معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إسرائيل الحرب على غزة طوفان الأقصى
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