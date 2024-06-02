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"خشية تسريبه".. البث الإسرائيلية: فريق التفاوض حجب تفاصيل الصفقة عن المجلس الوزاري

09:30 م الأحد 02 يونيو 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن فريق التفاوض الإسرائيلي لم يعرض تفاصيل مقترح الصفقة على المجلس الوزاري بأمر من مجلس الحرب.

وأشارت البث الإسرائيلية، إلى أن فريق التفاوض حجب تفاصيل مقترح الصفقة عن المجلس الوزاري بأمر من مجلس الحرب خشية تسريبه.

ونقلت البث الإسرائيلية عن مراسلها، قوله إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعد شركاءه أمس أنه لن يكون هناك وقف للحرب معتبرا أن فرص التوصل لاتفاق منخفضة للغاية.

وأوضح أن نتنياهو ادعى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطرح الشروط الحقيقية التي وافقت عليها إسرائيل لإتمام الصفقة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إنه من المتوقع أن يناقش مجلس الحرب مقترحا لبدء تجربة جديدة لإيجاد بديل عن حكم حماس في غزة.

مجلس الحرب الإسرائيلي هيئة البث العبرية حجب تفاصيل الصفقة المجلس الوزاري
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