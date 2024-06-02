البث الإسرائيلية: نتنياهو زعم أن بايدن لم يطرح الشروط التي وافق عليها لإتمام الصفقة

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مراسلها، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعد شركاءه أمس أنه لن يكون هناك وقف للحرب معتبرا أن فرص التوصل لاتفاق منخفضة للغاية.

وأوضح أن نتنياهو ادعى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطرح الشروط الحقيقية التي وافقت عليها إسرائيل لإتمام الصفقة.

وكشفت هيئة البث العبرية، أن فريق التفاوض الإسرائيلي لم يعرض تفاصيل مقترح الصفقة على المجلس الوزاري بأمر من مجلس الحرب.

وأشارت إلى أن فريق التفاوض حجب تفاصيل مقترح الصفقة عن المجلس الوزاري بأمر من مجلس الحرب خشية تسريبه.