المالديف.. مجلس الوزراء يعدّل القوانين لمنع دخول الإسرائيليين للبلاد

وكالات

أصدرت دولة المالديف قرارا بمنع دخول حملة جواز السفر الإسرائيلي إلى أراضيها؛ وسط تصاعد حالة الغضب داخل الدولة ذات الأغلبية المسلمة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار مكتب الرئيس في بيان، اليوم الأحد، إلى أن مجلس الوزراء توافق على تغيير القوانين لمنع دخول الإسرائيليين إلى المالديف، بالإضافة إلى إنشاء لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ القرار.

وكشف البيان، أن الرئيس محمد مويزو قرر تعيين مبعوث خاص لتحديد الاحتياجات الفلسطينية تمهيدا لإطلاق حملة لجمع التبرعات.

وفي العام الماضي، زار نحو 11 ألف من حملة الجنسية الإسرائيلية جزر المالديف، بنسبة بلغت 0.6% من إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى الأرخبيل.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حذرت مواطنيها في ديسمبر الماضي، من السفر إلى المالديف بعد "تزايد المشاعر المعادية لها خلال الحرب في قطاع غزة".

وتسمح إسرائيل لمواطنيها بالسفر إلى المالديف للاستمتاع، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الطرفين.