العراق: إصابة 23 شخصا غالبيتهم من الشرطة في مظاهرات بمحافظة ذي قار

بغداد - (د ب أ)

كشف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن 23 شخصا غالبيتهم من قوات الشرطة، أصيبوا بجروح اليوم الأحد على خلفية مظاهرات شعبية أمام مبنى شركة نفط ذي قار بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، 375كم جنوبي بغداد.



وطالب وزير الداخلية في بيان صحفي بتكليف "فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات إصابة 19 من قيادة شرطة محافظة ذي قار، إصابة أحدهم خطرة و4 مواطنين خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار وشركة المنتجات النفطية ومعمل غاز ذي قار" .

وبحسب شهود عيان، فإن مجاميع من المتظاهرين قاموا اليوم بإغلاق مقر شركة نفط ذي قار في منطقة الخميسات للمطالبة بالتعيين في منشآت الشركة بصفة دائمة لتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال تأمين فرص العمل، ورافق المظاهرات أعمال عنف ومصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين أوقعت إصابات بين الطرفين.