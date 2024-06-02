ترامب ردًا على إدانته بتهم جنائية: الانتقام قادم نوفمبر المقبل

(وكالات)

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، القضاة المسؤولون عن محاكمته بـ "المرضى السيئون"، مضيفًا أن محاكميه يقومون بارتكاب أفعال مدمرة خلال محاكمته، وذلك خلال تصريحات خاصة له لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وتوعد ترامب، بانتقام قادم خلال نوفمبر المقبل، وذلك في إشارة لانتظار فوزه في الانتخابات الأمريكية التي ستنعقد نهاية العام الجاري وينافس فيها ترامب الرئيس الحالي جو بايدن.

وأًدين ترامب، الخميس الماضي، بـ 34 تهمة جنائية فيما يعرف بقضية "شراء الصمت" والتي زور فيها سجلات تجارية لإخفاء مدفوعات مالية قدمها لنجمة إباحية قبيل انتخابات عام 2016، يكون بذلك أول رئيس أمريكي سابق يتم إدانته بتهم جنائية.