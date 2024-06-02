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مسؤول إسرائيلي: نتنياهو وافق على مقترح بايدن للهدنة

05:52 م الأحد 02 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الأحد، عن مسؤول إسرائيلي، قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس وزراء الحرب وافقوا على الاقتراح الأخير الذي قدمته واشنطن لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر الشبكة الأمريكية اسمه، أن تل أبيب تنتظر في الوقت الحالي رد حركة المقاومة الإسلامية حماس.

من جانبها كانت حركة حماس، قد صرحت أنها تنظر بإيجابية للمقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكية جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بالانسحاب من الحكومة حال تمت الموافقة على مقترح واشنطن، قائلًا إن الموافقة تعني تخلي إسرائيل عن تحقيق أهدافها.

بينما وعد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بتقديم الدعم اللازم لنتنياهو حتى لا تنهار الحكومة في حال وافق على مقترح بايدن.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مجلس وزراء الحرب طوفان الأقصى
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