مسؤول إسرائيلي: نتنياهو ومجلس الحرب وافقا على الاقتراح الأخير وننتظر رد حماس

وكالات

قالت شبكة "سي بي إس" الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب وافقا على الاقتراح الأخير لكنهم ينتظرون رد حماس.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم اللأحد، قوله إن واشنطن تنتظر الرد الرسمي من حماس على مقترح الرئيس جو بايدن وتأمل بدء المرحلة الأولى قريبا.

وزعم كيربي أنه وفقا لتقييمات استخبارية أمريكية، فإن حماس لم تعد قادرة عن شن هجوم آخر مثل 7 أكتوبر، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتوقع موافقة إسرائيل على مقترح بايدن إذا وافقت حماس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، إن هناك جهودًا مركزة لوقف إطلاق النار في غزة وينبغي ألا يكون مؤقتا بل دائما يضمن أمن إسرائيل، مؤكدا على أن أمريكا ومصر وقطر سيتولون متابعة ومراقبة مرحلة الاتفاق الأولى.

وتابع الرئيس الأمريكي في خطاب، أمس الأول الجمعة، أن إسرائيل عرضت مقترحا جديدا وهو خارطة طريق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى وتم نقله من قطر إلى حماس، موضحًا أن المقترح الإٍسرائيلي الجديد يشمل 3 مراحل يتضمن عودة الفلسطينيين إلى منازلهم.

المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإٍسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، بينما المرحلة الثانية من مقترح إسرائيل سيتم فيها تبادل جميع الأسرى ممن هم على قيد الحياة بما في ذلك الجنود، بينما المرحلة الثالثة تشمل إعادة إعمار غزة.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل تريد اتفاقا على مراحل لحماية أمنها، بالإضافة إلى أن المقترح الإسرائيلي أيضًا يشمل رفع نسبة دخول المساعدات إلى غزة لـ600 شاحنة، إضافة إلى أن مقترح إسرائيل يشمل انسحاب جيشها من المناطق الحيوية في غزة أيضًا.

وتابع بايدن: "على القادة وقف الحرب والبدء في مرحلة جديدة تُنهي المعاناة، لا يمكن أن نفوت هذه اللحظة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، خاصة وأن القصف الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح كان مروّعا، كما أن النهج الشامل المطروح على الطاولة سيؤدي إلى إسرائيل أكثر أمنا".

وأكد بايدن: "هناك مخاطر بزيادة عزلة إسرائيل في العالم، لذا أطالب الإسرائيليين بالتروي والتفكير فيما سيحدث لو خسرنا هذه الفرصة، خاصة وأن المسؤولون القطريون أكدوا لي أن حماس ستلتزم بالاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، لذا سنحرص على حفظ حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما أنني أعلم أن البعض في إسرائيل لن يوافقوا على الخطة الحالية ومنهم أعضاء في الحكومة".

وأوضح بايدن: "حماس لم تعد قادرة على تنفيذ هجوم آخر كهجوم السابع من أكتوبر، لذا حان وقت انتهاء هذه الحرب المستمرة في غزة، فالفلسطينيون تعرضوا لجحيم والحرب قتلت عددا كبيرا للغاية من المدنيين، لذا على القادة وقف الحرب والبدء في مرحلة جديدة تُنهي المعاناة".