جانتس: الحكومة انشغلت بالانقلاب على القضاء بدلا من صياغة خطة للتجنيد

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، إن عشرات اليهود المتدينين "الحريديم" يغلقون شارع 4 الحيوي شرق تل أبيب الكبرى احتجاجا على قانون التجنيد.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن عضو مجلس الحرب بيني جانتس، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انشغلت بالانقلاب على النظام القضائي بدل صياغة خطة للتجنيد.

وشدد جانتس، على أن مقترح التجنيد المطروح لن يلبي احتياجات إسرائيل والمؤسسة الأمنية.

وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم في التماس مقدم ضد قانون يُعفى بموجبه اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.

وتقدم بالالتماس عدد من المسؤولين الإسرائيليين وسط حاجة الجيش الإسرائيلي البالغة لمزيد من القوات جراء مواجهته عجزًا في عدد الجنود بقطاع غزة وشمال إسرائيل في حرب استمرت لـ8 أشهر.