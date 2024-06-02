جانتس: مقترح التجنيد الجديد لا يلبي حاجة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

(وكالات)

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن عضو مجلس الحرب بيني جانتس، اليوم الأحد، مقترح التجنيد المطروح لن يلبي احتياجات إسرائيل والمؤسسة الأمنية.

وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم في التماس مقدم ضد قانون يُعفى بموجبه اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.

وتقدم بالالتماس عدد المسؤولين الإسرائيليين وسط حاجة الجيش الإسرائيلي البالغة لمزيد من القوات جراء مواجهته عجزًا في عدد الجنود بقطاع غزة وشمال إسرائيل في حرب استمرت لـ8 أشهر.