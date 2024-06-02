ولي العهد الكويتي الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

الكويت - (د ب أ)

أدى ولي العهد الكويتي الجديد الشيخ صباح الخالد الصباح اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتعهد ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بهذه المناسبة، "أعاهدكم بعزم وثبات بأن أكون دوما وافي القسم وحافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم متفانيا بخدمة وطني أمينا على مصالحه محافظا على أمنه واستقراره راعيا لقيمه وأصالته ووحدته مجتهدا في رفعته وتقدمه ملتزما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومتمسكا بثوابتنا الوطنية الراسخة."

وكان الديوان الأميري الكويتي أصدر، أمس السبت، أمراً أميريا بتزكية الشيخ صباح ولياً للعهد.

يذكر أن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (من مواليد 15 مارس 1953) وتم تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء خلال الفترة من 19 نوفمبر 2019 إلى 24 يوليو 2022 وهو الابن الثاني للشيخ خالد الحمد المبارك الصباح.