إعلان

BBC

برلماني أيرلندي ينفعل بسبب سياسة نتنياهو في حرب غزة (فيديو)

03:19 م الأحد 02 يونيو 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

انفعل عضو البرلمان الأيرلندي توماس جولد، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال كلمة له بالبرلمان الأيرلندي.

وهاجم عضو البرلمان الأيرلندي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: "أتمنى أن يُحرق في الجحيم".

البرلمان الأيرلندي توماس جولد غزة بنيامين نتنياهو
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
يديعوت أحرونوت: حزب الله يستعد لحرب موسعة مع إسرائيل

إعلان

إعلان

* عيد الأضحى.. موعد أطول إجازة متصلة للموظفين في شهر يونيو 2024
* مع قرب خفض الفائدة.. تعرف على أعلى عائد مقدم على الشهادات بـ11بنكا
* سجن وتصالح وتحقيق.. أين وصلت قضايا سائقي النقل الذكي؟
* "المزاد اتلغى".. الصور الأولى للجماجم المصرية المعروضة للبيع في بريطانيا
* ظاهرة وحش جهنم.. تفاصيل تغيرات الطقس خلال الفترة المقبلة