برلماني أيرلندي ينفعل بسبب سياسة نتنياهو في حرب غزة (فيديو)

وكالات

انفعل عضو البرلمان الأيرلندي توماس جولد، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال كلمة له بالبرلمان الأيرلندي.

وهاجم عضو البرلمان الأيرلندي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: "أتمنى أن يُحرق في الجحيم".