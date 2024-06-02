لابيد لنتنياهو: لن تتمكن من تضليل الناس طوال الوقت

(وكالات)

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، على عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، قائلًا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من تضليل الإسرائيليين طوال الوقت، وذلك في إشارة لتعنت نتنياهو في قبول المقترح ورغبته في مواصلة الحرب.

واتهم لابيد، نتنياهو باتباع نهج "الغش" في تضليل الشعب الإسرائيلي.

وكان لابيد، قد وعد نتنياهو بألا يسقط الحكومة الحالية في حال قبل بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى توفير الدعم لنتنياهو في حال انسحب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من الحكومة.

وتقدم الرئيس الأمريكي بمقترح لوقف إطلاق النار الجمعة الماضية، تتضمن المرحلة الأولى منه 6 أسابيع، بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو لن يقبل بالمقترح في ظل رغبته باستمرار الحرب.