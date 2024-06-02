سوناك: بريطانيا مستعدة لغمر غزة بمزيد من المساعدات بعد مقترح وقف إطلاق النار

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الحكومة البريطانية يمكنها " غمر قطاع غزة بمزيد من المساعدات" إذا قبلت حماس باتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة، واصفا المقترح المكون من ثلاث مراحل بأنه "خبر سار".

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون أعرب أيضا عن دعمه للخطة التي زعم أنها يمكن أن تجلب نهاية للصراع الممتد لما يقرب من ثمانية أشهر ، وذلك في ظل ادعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حماس “لم تعد قادرة” على تنفيذ هجوم آخر واسع النطاق على إسرائيل.

وقال سوناك خلال حملة انتخابية في ريدكار: “آمل أن تغتنم حماس هذه الفرصة لإبرام الاتفاق المطروح على الطاولة، والذي سيضمن إمكانية إطلاق سراح المحتجزين وعودتهم إلى عائلاتهم، وأن نتمكن من غمر غزة بالمزيد من المساعدات بأكثر مما كنا ندخله إليها".

وتابع سوناك أن وقف القتال- وهو المرحلة الأولى من الاتفاق -يمكن أن يصبح " سلاما مستمرا ودائما، وهو ما نريد جميعا رؤيته".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في بيان إن الحرب سوف لن تنتهي حتى يجري تحقيق جميع أهدافها، بما في ذلك استعادة جمع محتجزينا والقضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس.