أكسيوس: اجتماع نتنياهو والمبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان كان سيئًا

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن اجتماع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان عاموس هوكشتاين أمس الثلاثاء كان سيئا.

وأوضحت المصادر، أن هوكشتاين قال إن الاتهامات بشأن حجب الأسلحة الأمريكية عن إسرائيل كاذبة.

وأكد مسؤولون أمريكيون لـ"أكسيوس"، أن الخلاف الجديد بين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يعرقل جهود التهدئة وتجنب الحرب مع حزب الله اللبناني، لافتين إلى أن تصرف نتنياهو يخلق فجوة بين الحليفين تؤدي لتآكل الردع الإسرائيلي في نظر حزب الله.