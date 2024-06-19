إعلام عبري: نتنياهو وجالانت طلبا توضيحات بشأن تصريحات المتحدث العسكري حول حماس

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت طلبا توضيحات من مكتب رئيس الأركان بشأن تصريحات المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري حول حماس.

وشدد هاجاري على أن حماس هي حزب وفكرة مغروسة في قلوب الناس ومن يظن أن بإمكاننا اجتثاثها من قلوب الناس مخطئ.

وزعم هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قريب من إخضاع لواء رفح وتفكيك كتائب حماس هناك، لافتا إلى أن حكومة الاحتلال تريد إيجاد بديل لها.