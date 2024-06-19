حزب الله يستهدف مواقع "جل العلام" و"البغدادي" و"الراهب" الإسرائيلية

بيروت - (د ب أ)

أعلن "حزب الله" في ثلاثة بيانات منفصلة مساء اليوم الأربعاء أن عناصره استهدفوا موقع "جل العلام" بقذائف ‏المدفعيّة، وجنوداً إسرائيليين داخل موقع "البغدادي" ‏بمسيرة انقضاضية وداخل موقع "الراهب" بقذائف المدفعية، فيما استهدفت غارات إسرائيلية مساءً عدد من المناطق الجنوبية.

وقال بيان حزب الله: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 اليوم الأربعاء موقع جل العلام بقذائف ‏المدفعيّة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وفي بيان ثان أعلن الحزب استهداف "تموضع لجنود العدو الصهيوني داخل موقع البغدادي ‏بمحلّقة انقضاضية، وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان ثالث أعلن أنه "بعد ترقب ومتابعة لقوات ‏العدو الإسرائيلي في موقع الراهب وعند رصد تحرك لمجموعة من الجنود داخل الموقع استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية وحققوا إصابات مؤكدة".

وكان "حزب الله" أعلن في بيانات سابقة اليوم أن عناصره استهدفوا جنوداً إسرائيليين داخل مستعمرة "المطلة" الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية، كما استهدفوا مقر قيادة اللواء الشرقي 769 ‌في ثكنة "كريات شمونة" الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.

واستهدفوا بعد ظهر اليوم الأربعاء التجهيزات التجسسية في موقع "المطلّة" الإسرائيلي ‏بالأسلحة المناسبة.

ونعى حزب الله بعد ظهر اليوم الأربعاء عنصرا رابعا من عناصره، وكان قد نعى في وقت سابق اليوم ثلاثة من عناصره، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 378.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية مساء اليوم استهدفت محيط مثلث بلدات "عيتا الشعب" – "دبل" – و "القوزح" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة "المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي عصر اليوم على بلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان، وأتبعها بغارة ثانية على البلدة مساء اليوم، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.