مسؤول أمريكي: إدارة بايدن تشك بأن إسرائيل وحماس سوف تتوصلان لاتفاق

وكالات

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن لديهم شك متزايد في أن إسرائيل وحماس سوف تتوصلان لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار وفق المقترح الحالي.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أنه يعتقد أن الوضع سيستمر على حاله في غزة حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

وأكد مسؤولون للصحيفة الأمريكية أن إسرائيل وحماس توافقان على شروط المرحلة الأولى من مقترح الصفقة والخلاف بشأن إنهاء الحرب.

كذلك نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الخلاف الجديد بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة بايدن يعرقل جهود التهدئة على الحدود اللبنانية.