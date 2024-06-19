كندا تعتزم تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

وكالات

ذكرت هيئة البث الكندية "سي بي سي"، اليوم الأربعاء، أن العاصمة أوتاوا تتجهز لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، مشيرة إلى أن الإعلان قد يكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء.

وصرّخت مصدر للهيئة الكندية، بأن تفاصيل ذلك الإجراء لم يتم الانتهاء منها بعد.

ومنذ وقت طويل يطالب مشرّعو المعارضة، بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، غير أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحكومته امتنعوا عن اتخاذ مثل هذا الإجراء حتى الوقت الراهن، متذرعة بأنها "قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة".

وبالرغم من ذلك، فإن العاصمة أوتاوا تصنف فصائل تابعة للحرس الثوري الإيراني كمنظمات إرهابية وعلى رأسها "فيلق القدس" ذراع طهران العسكري في الخارج، كما قطعت كند علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في عام 2012.