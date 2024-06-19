مسؤول أمريكي: مساعدو بايدن اقترحوا فرض عقوبات على سموتريتش

وكالات

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن مساعدين للرئيس جو بايدن طرحوا فكرة فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن فكرة العقوبات تأتي على خلفية إحباط واشنطن من انهيار محتمل للسلطة الفلسطينية، موضحا أن إدارة بايدن تخشى من أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية لفوضى بالضفة الغربية.

ويتخذ وزير المالية الإسرائيلي مواقف متشددة ضد السلطة الفلسطينية، إذ أمر بتخصيص 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية وحولها لـ28 عائلة من قتلى هجمات المقاومة الفلسطينية.

ورفض سموتريتش، وهو يميني متطرف، منذ بداية الحرب تمويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية رغم تنديدات وتحذيرات الرئيس الفلسطيني محمود عباس من عواقب تلك الخطوة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد طالبت الحكومة الإسرائيلية بتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.