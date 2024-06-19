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اليونان تكافح حرائق غابات "مُفتعلة" وحالة تأهب بسبب الحرارة المرتفعة

09:20 م الأربعاء 19 يونيو 2024

اليونان تكافح حرائق غابات مُفتعلة وحالة تأهب بسبب

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أثينا - (د ب أ)

اشتعلت حرائق في غابات عبر اليونان من ضواحي أثينا إلى جزر في بحر إيجة، فيما ظلت عدة مناطق في حالة تأهب عال تحسبا لنشوب حرائق غدا الخميس.

واستخدم رجال الإطفاء طائرات لاحتواء حريق في قرية كيتسي، جنوب شرقي العاصمة، لكن بعد محاصرة اللهب لعدة مبان، حسبما أظهرت مشاهد تلفزيونية مصورة.

ووفقا لوزير الحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس، تم عن عمد إضرام ذلك الحريق القريب من الطريق السريع الذي يؤدي إلى مطار أثينا الدولي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال الوزير اليوم في بيان متلفز: "لدينا مادة مرئية تظهر بوضوح مرتكب الإحراق العمدي وهو يشعل النار في العشب الجاف".

وتستعد أوروبا لصيف آخر من ظواهر الطقس السيئ ودرجات الحرارة القياسية، فيما تزيد حدة التغير المناخي من شدة الموجات الحارة.

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