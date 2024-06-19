إعلان

BBC

"التعاون الخليجي" يدين استمرار "العدوان الإسرائيلي" على غزة

08:43 م الأربعاء 19 يونيو 2024

مجلس التعاون الخليجي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الرياض - (د ب أ)

أدانت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، استمرار "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة، مشددةً على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وطالبت دول مجلس التعاون في بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في الأراضي المحتلة وإسرائيل، بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ورفضت أي مبررات لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء

وأعربت دول المجلس الست عن أسفها لما ورد من استنتاجات ووقائع في تقرير اللجنة الدولية، والتي تتحمل إسرائيل مسؤوليتها القانونية بالكامل أمام المجتمع الدولي.

وأكدت المندوبة الدائمة لقطر في الأمم المتحدة في جنيف الدكتورة هند بنت عبد الرحمن المفتاح، نيابة عن دول مجلس التعاون، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين الأبرياء، والتي أسفرت عن استشهاد 38 ألف شخص في قطاع غزة، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعربت عن الأسف لمساواة تقرير اللجنة بين الضحية وهو الشعب الفلسطيني، والجاني وهو القوة القائمة بالاحتلال التي ترتكب جرائم إبادة جماعية وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتعتدي عليهم منذ أكثر من 75 عاماً دون اكتراث بأي قوانين دولية.

مجلس التعاون الخليجي قطاع غزة مجلس حقوق الإنسان العدوان الإسرائيلي إسرائيل المجتمع الدولي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اليونان تكافح حرائق غابات "مُفتعلة" وحالة تأهب بسبب الحرارة المرتفعة

إعلان

إعلان

عاجل - الداخلية تصدر بيانا رسميا بشأن الحجاج المفقودين
عاجل - الخطيب يصدر 4 قرارات لتقديم الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي الأهلي
بالصور- لحظة خروج جثماني مشجعتي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح من المشرحة
تحرك عاجل لإنقاذ ضريح الشعراوي من الغرق في مياه الصرف
فصل الصيف يبدأ غدًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة
مصدر: لا صحة بشأن موافقة مصر المشاركة في قوة عربية للسيطرة على معابر غزة
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة حارة جديدة (بيان بالتوقعات)