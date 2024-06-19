إعلان

BBC

الرئيس الإسرائيلي: يجب إجراء المناقشات مع الولايات المتحدة بهدوء

07:14 م الأربعاء 19 يونيو 2024

إسحاق هرتسوج

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تل أبيب - (د ب أ)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إن بلاده "ممتنة تماما" للولايات المتحدة والرئيس جو بايدن على الوقوف بجانب تل أبيب خلال الحرب الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع هرتسوج مع أعضاء لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك" من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بقيادة عضو مجلس النواب ستيني هوير، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف هرتسوج: "إننا نحارب هنا في معركة العالم الحر ضد إمبراطورية الشر، لذلك لا بد أن نبقى معا، وإذا كان هناك أي أمر يجب مناقشته، فيجب أن تتم مناقشته بهدوء".

وتدعم الولايات المتحدة عسكريا إسرائيل في حربها التي تشنها على قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل.

إسحاق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية الوقوف بجانب تل أبيب قطاع غزة حركة حماس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بنجلاديش.. مقتل 10 أشخاص في انهيارات أرضية بمخيمات مسلمي "الروهينجا"

إعلان

إعلان

عاجل - الخطيب يصدر 4 قرارات لتقديم الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي الأهلي
بالصور- لحظة خروج جثماني مشجعتي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح من المشرحة
تحرك عاجل لإنقاذ ضريح الشعراوي من الغرق في مياه الصرف
فصل الصيف يبدأ غدًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة
مصدر: لا صحة بشأن موافقة مصر المشاركة في قوة عربية للسيطرة على معابر غزة
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة حارة جديدة (بيان بالتوقعات)