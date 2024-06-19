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BBC

جيش الاحتلال: من يظن أن بإمكاننا انتزاع حماس من قلوب الناس مخطئ

07:11 م الأربعاء 19 يونيو 2024

دانيال هاجاري

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وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأربعاء، إن الجيش لم يسقط مسيرة حزب الله التي اخترقت الأجواء وصورت مناطق حساسة بحيفا خوفا على السكان.

وأوضح هاجاري، أنه يرى مخاوف وإنهاكا لدى مواطني الشمال قرب الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أن الجيش يتجهز للقيام بما يلزم من أجل إعادتهم لمنازلهم.

وزعم هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قريب من إخضاع لواء رفح وتفكيك كتائب حماس هناك، لافتا إلى أن حكومة الاحتلال تريد إيجاد بديل لها.

وشدد هاجاري على أن حماس هي حزب وفكرة مغروسة في قلوب الناس ومن يظن أن بإمكاننا اجتثاثها من قلوب الناس مخطئ.

دانيال هاجاري جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله لبنان حماس طوفان الأقصى
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