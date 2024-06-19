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نصر الله: حصلنا على أسلحة جديدة لن أكشف عنها حاليًا

07:01 م الأربعاء 19 يونيو 2024

حسن نصر الله

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وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن المقاومة تقاتل استنادا إلى رؤية ومعلومات واضحة ودقيقة، مؤكدا أن الحزب حصل على أسلحة جديدة و"لن أكشف عنها حاليا وطورنا بعض أسلحتنا واستخدمنا أسلحة جديدة لم نستخدمها سابقا".

وكشف نصر الله، أن الجماعة اللبنانية لديها عدد وفير من المسيرات وتصنع بعض أنوع الصواريخ التي تحتاج إليها، مؤكدا أن "كل ما كان يجب أن يصل إلى لبنان من الأسلحة وصل إلى لبنان بالفعل".

وأكد نصر الله، أن الاحتلال الإسرائيلي يعجز أمام تضحيات وبسالة المقاتلين في رفح جنوب غزة، موضحا أن جيش الاحتلال أصبح يلهث خلف نصر كاذب في القطاع ليقدمه لجمهوره.

وأشار نصر الله إلى أن هناك خسائر هائلة تلحق بالاحتلال الإسرائيلي في المعركة الحالية، موضحا أن جيش الاحتلال قام بعملية إخلاء كبيرة لمواقعه العسكرية على الحدود مع لبنان.

وقال نصر الله، إن حزب الله مستمر في ضرب المواقع الإسرائيلية على الحدود مع لبنان ضمن برنامج محدد، مشيرا إلى أن المقاومة حصلت على معلومات جديدة ودقيقة عن مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود.

وأوضح نصر الله، أن "الهدهد جاء بمعلومات من داخل الكيان الإسرائيلي لم ننشرها بعد"، مضيفا "لدينا كم كبير جدا جدا من المعلومات وما نشرناه أمس عبارة عن دقائق من ساعات طويلة تم تصويرها في حيفا".

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