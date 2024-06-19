حماس: 40 طفلًا قتلهم الجوع بغزة والمجاعة تتفاقم نتيجة حرب الإبادة الجماعية

غزة - (د ب أ)

حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل تفاقم معاناة السكان الذين "يفتقدون لأبسط مقومات الحياة الإنسانية في ظل الحصار المستمر والقصف المتواصل".

وجاء على الموقع الرسمي لحركة حماس الفلسطينية أن الرشق أكد أن "أكثر من 40 طفلاً قتلهم الجوع في غزة، بينما يواجه 3500 طفل آخر خطر الموت بسبب سوء التغذية ونقص المكملات الغذائية والتطعيمات".

وقال الرشق: "بينما يحتفل المسلمون حول العالم بعيد الأضحى، يعيش أهلنا في قطاع غزة مأساة حقيقية، حيث يعانون من الجوع والعطش، وتستمر المجازر التي يرتكبها الاحتلال النازي بحقهم".

وأضاف: "مشاهد آلام الجوع والعطش وطوابير الطعام تذكرنا بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم".

وأوضح الرشق أن "سكان قطاع غزة يتعرضون للقصف وتدمير منازلهم منذ أكثر من 9 أشهر ويعيشون تحت حصار مستمر منذ أكثر من سبعة عشر عاماً".

ودعا الرشق المجتمع الدولي والعالم الإسلامي إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل لسكان غزة، "الذين يعانون من ظروف معيشية قاسية ويبحثون عن أبسط ما يبقيهم على قيد الحياة".

واختتم تصريحاته بدعوة الجميع إلى الوقوف بجانب أهالي غزة في محنتهم والعمل على إنهاء الحصار المفروض عليهم وتوفير الاحتياجات الأساسية للحياة.